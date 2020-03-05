وزير الشباب: لا صحة لتأجيل أي نشاط رياضي في مصر بسبب كورونا

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قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن جميع الأنشطة الرياضية في مصر مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مخاطر من انتشار فيروس كورونا في مصر إلى الآن، بسبب السيطرة وعدم انتشار الوباء داخليا، فلا يوجد أي داعي لتأجيل الأنشطة الرياضية.

وأضاف صبحي، في تصريحات صحفية لإذاعة أون سبورت إف إم، أنه جاري العمل على أعلى مستوى من أجل ضمان سلامة جميع البعثات الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن في مصر حتى الآن.

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وأكد أنه جاري العمل على توفير كافة سبل الأمان والحماية بخصوص البعثة المتجهة إلى تونس لمؤازرة الزمالك، مشيرًا إلى أن الأعداد المسافرة بسيطة والباقي من الجالية المصرية هناك، لذلك يمكننا السيطرة على الحضور والاطمئنان على سلامة الجميع ونتابع عن كثب موقف بعثات الأهلي في جنوب إفريقيا والمصري في المغرب؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.