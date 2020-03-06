التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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يواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي، في التاسعة مساء اليوم، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام الترجي، باعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الأبيض نفسه الذي خاض المواجهات الأخيرة، .

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التشكيل المتوقع للزمالك:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

وفي خط الدفاع: محمود علاء، والونش، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام.

وفي خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأوباما، وأشرف بن شرقي، وأحمد زيزو.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويخوض الترجي اللقاء التشكيل المتوقع أمام الزمالك بـ”معز بن شريفية، ورامي الجريدي، وإيهاب المباركي، وسامح الدربالي، وحسين الربيع، وشمس الدين الذوادي، ومحمد علي اليعقوبي، وخليل شمام “الموقوف”، ومحمد أمين توجاي، وفوسيني كوليبالي، وعبدالقادر بدران، محمد أمين المسكيني، وكوامي بونسو، وعبد الرؤوف بن غيث “الموقوف”، وبلال بن ساحة، وفادي بن شوق، وعبد الرحمن مزيان، وماهر بالصغير، وحمدو الهوني، وإبراهيما واتارا، ومحمد علي بن حمودة، وطه ياسين الخنيسي”.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

وتقام مباراة الزمالك والترجي التونسي، في التاسعة مساء اليوم ، وهي المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في أقل من شهر، على استاد رادس في تونس، بحضور 60 ألف متفرج.