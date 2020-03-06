الاتحاد الإفريقي يكشف الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية ونهائية اليوم الجمعة عن الملاعب المرشحة من أجل استضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أنه قد استلم خلال الفترة الماضية 3 ملفات فقط لا غير من أجل استضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الملفات التي تم التقدم بها جاءت على النحو التالي:

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من أجل تنظيم المباراة النهائية على ملعب جابوما في العاصمة دوالا.

الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تنظيم المباراة النهائية على ملعب رادس في العاصمة تونس.

الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل تنظيم المباراة النهائية على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.

وأضاف الكاف أن الاتحاد المغربي هو الوحيد الذي تقدم بملف من أجل استضافة المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم الحالي، وذلك تحديداً من خلال اختيار ملعب الأمير مولاي عبدالله في مدينة الرباط من أجل استضافة هذه المواجهة.

وشدد على أن الإعلان الرسمي عن الملفات الناجحة سوف يتم في يوم 12 مارس المقبل أي بعد أسبوع فقط تقريباً من الآن، على أن يتم الاختيار بناءً على العديد من المعطيات مثل المواصفات الفنية الخاصة بالملاعب إضافة إلى مدى جودة الأمور الطبية وأيضاً محل الإقامة بالنسبة إلى طرفي المشهد الختامي.

يُذكر أن الموسم الجاري سوف يكون الأول الذي يعرف تنظيم المباراة النهائية لمسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من دور واحد فقط لا غير وليس ذهاب وإياب.

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