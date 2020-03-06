جمال عبد الحميد: استعملت مبيد حشري لقيادة الزمالك إلى نهائي البطولة الإفريقية !

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كشف الكابتن جمال عبد الحميد لاعب نادي الزمالك والأهلي سابقاً عن مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، وذلك بخصوص الطريقة الخادعة التي استطاع بها أن يقود الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 1986.

وأكد الكابتن جمال عبد الحميد خلال تصريحات له اليوم الجمعة أنه قد استعمل حيلة في منتهى الذكاء في إياب مباراة الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في عام 1986 أمام فريق كانون ياوندي الكاميروني.

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وأشار أيضاً إلى أنه في لقاء الذهاب لم يستطع فعل أي شيء لفريقه بسبب الرقابة الدفاعية الشديدة عليه، وخاصة بعدما جذبت رائحة العطر الطيبة التي وضعها مدافع الفريق الكاميروني نحوه طيلة أحداث المباراة.

وشدد جمال عبد الحميد في حديثه على أنه قرر استعمال مبيد حشري وقتها في مباراة الإياب بدلاً من العطر الذي يتمتع برائحة جميلة، مما ساهم في ابتعاد مدافع فريق كانون ياوندي عنه طيلة المباراة بسبب الرائحة الكريهة واستطاع على إثر ذلك تسجيل هدفين لمصلحة الفارس الأبيض.

وأضاف أيضاً أن لاعب كرة القدم يجب أن يكون ذكياً للغاية حتى يستطيع التغلب على خصومه في نهاية المطاف، وذلك بدلاً من الاستسلام للأمر الواقع وتقبل مرارة الفشل والهزيمة.

يُذكر أن الزمالك وقتها كان قد نجح في التتويج باللقب القاري عقب التغلب في المباراة النهائية على حساب فريق أفريكا سبورت الإيفواري من بوابة ركلات الترجيح.

على صعيد آخر، يستعد الجيل الحالي لفريق الزمالك لخوض مباراة مصيرية مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس في العاصمة تونس، من خلال مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في إياب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال.

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