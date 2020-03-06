تشكيل الزمالك الرسمي الليلة أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن تشكيل الزمالك الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة الزمالك والترجي الرياضي في مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس في العاصمة تونس، وذلك تحديداً انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك والترجي الرياضي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن الزمالك كان قد نجح في تحقيق الانتصار في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب القاهرة الدولي.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلاً من: محمود عبد الرحيم جنش / محمد عبد السلام / إسلام جابر / محمد حسن / مصطفى فتحي / محمود عبد الرازق شيكابالا / كاسونوجو كابونجو.

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