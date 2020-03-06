تشكيل الترجي الرسمي الليلة أمام الزمالك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

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كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي منذ قليل عن تشكيل الترجي الرسمي، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الزمالك في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتقد فريق الترجي الرياضي لخدمات العديد من عناصره الأساسية الليلة بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي طالت أيضاً الجهاز الفني المتمثلة في إيقاف كلاً من معين الشعباني إضافة إلى المساعد الخاص به مجدي تراوي.

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وإليكم الآن تشكيل الترجي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الزمالك:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: حسين الربيع / محمد علي اليعقوبي / عبد القادر بدران / إيهاب المباركي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي / كوامي بونسو / فادي بن شوق.

خط الهجوم: بلال بن ساحة / حمدو المصري / إبراهيم واتارا.

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