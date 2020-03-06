العامري فاروق يوجه رسائل هامة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

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حرص العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجمعة على توجيه رسائل في غاية الأهمية إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك قبل المباراة المنتظرة يوم غداً السبت أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب العامري فاروق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التالي:

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الأهلي على قلب رجل واحد، الخبر الذي انتظره غداً هو فوز الفريق وعودة البعثة بسلامة الله إلى أرض الوطن، أي إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وإدعاء وجود جبهات داخل مجلسه.

لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي، الأهلي على قلب رجل واحد واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته.

هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادي وإضعافه، الأهلي فوق الجميع، العامري يدعمك يا خطيب.

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