تركي آل الشيخ يوجه رسالة للاعبي “الأهلي” قبل مواجهة “صنداونز”

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كتب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا السعودي والرئيس الشرفي المستقيل من النادي الأهلي، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” موجها رسالة إلى لاعبي النادي الأهلي قبل مباراته مع صنداونز المقرر إقامتها اليوم، قائلا: “إن شاء الله مع التركيز بكره التأهل.. بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم.. أنا متفائل”.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي صنداونز ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما حقق الأهلي فوزا في لقاء الذهاب، السبت الماضي، بهدفين مقابل لاشيء،

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي أو الخسارة بفارق هدف على أقل تقدير من أجل العبور لدور الأربعة من البطولة القارية.

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