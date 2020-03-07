تشكيل “الأهلي” المتوقع خلال لقاءه مع “صنداونز”

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قال مصدر مسؤول، إنه من المتوقع أن يخوض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، مباراته مع “صنداونز” الجنوب إفريقي، بتشكيل جديد للفريق متوقعا أن يجري رينيه 3 تغييرات واستخدام طريقة 4-3-3 لأول مرة منذ قدومه للأهلي.

واقترب أيمن أشرف من شغل مركز الظهير الأيسر بدلاً من علي معلول فيما يلعب النيجيري جونيور أجايي في مركز المهاجم الوهمي بدلاً من مروان محسن، بينما من المتوقع أن يختار رينيه، المدافع محمود المتولي ليلعب في خط الوسط مع الثنائي عمرو السولية وآليو ديانج ليكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي.

خط الوسط: محمود متولي – أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات – جونيور أجايي – محمد مجدي “أفشة”.

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ومن المقرر أن تقام في الثالثة من عصر اليوم السبت في إياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد تخطى منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد القاهرة.