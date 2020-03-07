“محمد صلاح أساسي”.. تشكيل ليفربول أمام بورنموث

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يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مباراته أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتشكيل فريقه على رأسه اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم الفريق، الذي سجل في شباك بورنموث 7 أهداف في 5 مباريات، وذلك في إطار عودة ليفربول في محاولة لتصحيح مساره بعد تلقي هزيمة في البريميرليج في الجولة الماضية أمام نظيره واتفورد.

ومن المقرر أن يكون تشكيل ليفربول كالآتي:

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– حراسة المرمى: أدريان.

– خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون.

– خط الوسط: فابينيو – جورجينيو فينالدوم – أوكسليد تشامبرلين.

– خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.