اعتقال “رونالدينهو” لاعب الكرة الشهير بتهمة تزوير “وثائق سفر”

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قالت الشرطة في باراجواي، إنها اعتقلت رونالدينهو جاوتشو مهاجم فريق برشلونة ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم، إثر محاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزور، وتحفظت عليه السلطات برفقة شقيقه بعد رفض القاضي الموافقة على عقوبة بديلة للاعب المعتزل بعد اعترافه بالذنب.

وحسبما ذكرت “رويترز”، أكد جيلبرتو فليتاس رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراجواي، أن رونالدينهو وشقيقه اعتقلوا بتهمة استخدام وثائق مزورة للدخول إلى براجواي.

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فيما نفى أدولفو مارين محامي رونالدينهو أمام وسائل الإعلام تلك التهمة، قائلا: “لقد شرعنا في توجيه الاتهام لعدة أشخاص. قدم رونالدينهو وشقيقه معلومات ذات أهمية في التحقيق” ثم أخرجا من القضية.

وحسبما ذكر وزير الداخلية أوكليديس اسيفيدو، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة أسونسيون حيث يروّج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزوّر صنع في العاصمة الباراجويانية قبل بضعة أشهر، مضيفا: “نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة”.

وكانت محكمة برازيلية قد حرمت رونالدينهو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية في بورتو إليجري وفقا لوسائل إعلام محلية.