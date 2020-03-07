تعرف على تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي مع صنداونز

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يلتقي فريق النادي الأهلي، مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي، اليوم، في الثالثة عصرًا، خلال مباراة الإياب دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك بعدما تخطى الأهلي منافسه 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتعليق علي محمد علي، كما أعلنت مجموعة قنوات RTS2 السنغالية وRTB التوجولية وRTI الإيفوارية نقل المباراة على القمر الصناعي (يوتل سات)، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة

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قناة RTS2:

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500