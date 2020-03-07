محمد صلاح يقترب من تحقيق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

Advertisements

يقترب الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، من تسجيل رقم جديد في الدوري الإنجليزي، خلال إحرازه 6 أهداف في 7 مباريات متتالية أمام نفس المنافس فريق بورنموث، ومن المقرر أن يواجه النجم العالمي نفس الفريق خلال مباراة يوم السبت المقبل في الأسبوع التاسع والعشرين للدوري.

ويتنافس صلاح مع مهاجم فريق بيرنلي في التسجيل خلال 6 مواجهات ماضية، حيث سجل الأخير 6 أهداف أمام “ويست هام” في 6 مباريات سابقة، ويستطيع صلاح الانفراد برقم التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في اللقاء القادم لليفربول امام بونموث السبت المقبل، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا يعتبر الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي في تسجيل الأهداف لـ8 مباريات متتابعة أمام نفس الفريق، وهو الرقم الذي أحرزه المهاجم الهولندي الشهير روبن فان بيرسي، مهاجم أرسنال ومانشيستر الإنجليزي السابقبعدما سجل أهدافا في 8 مباريات متتالية لأرسنال أمام ستوك سيتي.

Advertisements

جدير بالذكر أن محمد صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين السابقين، منفردا بتحقيق رصيد 32 هدف موسم 2017/2018، وبالمشاركة مع بيير أوباميانج مهاجم أرسنال وزميله في ليفربول ساديو ماني برصيد 22 هدف لكل منهم، ويحتل المركز الخامس هذا الموسم برصيد 15 هدفاً، بينما يتصدر ترتيب هدافي الدوري جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 17 هدفاً.