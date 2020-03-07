الأهلي يتأهل رسمياً إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادله إياباً مع صن داونز

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ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصفة رسمية منذ قليل بطاقة عبوره إلى الدور نصف النهائي من عمر النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، بالرغم من تعادله الإيجابي خارج أرضه بهدف لمثله أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

واستفاد فريق الأهلي من فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، مما جعله يدخل لقاء الإياب بمعنويات عالية للغاية إضافة إلى روح كبيرة.

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ونجح المارد الأحمر في افتتاح التسجيل في لقاء الإياب اليوم بعدما سجل اللاعب الجنوب الأفريقي مابوي هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الحادية والعشرين، وهو الهدف الذي زاد أكثر من حماسة لاعبي أبناء القلعة الحمراء بالرغم من الأجواء الحارة التي لُعبت فيها المباراة.

وتمكن فريق صن داونز من استغلال هفوة دفاعية في قلب دفاع الفريق الأهلاوي ما بين الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وسجل على إثرها هدف التعادل عن طريق اللاعب البرازيلي جاستون سيرينو في الدقيقة السابعة والعشرين.

ولم يكن ذلك الهدف كافياً تماماً من أجل تأهل فريق صن داونز إلى المربع الذهبي، حيث إحتاج الفريق الجنوب أفريقي إلى تسجيل ثلاثة أهداف إضافية دون استقبال أي مرماه لأي هدف آخر من أجل قلب الطاولة على فريق الشياطين الحمر وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي في الدور القادم مع الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، علماً بأن فريق الوداد البيضاوي يبدو الأقرب بنسبة كبيرة بعد فوزه المريح في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء.

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