ليفربول على بُعد 9 نقاط فقط من التتويج رسمياً بالبريميرليج بعد الفوز على بورنموث

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بات فريق ليفربول على بُعد 9 نقاط فقط لا غير من أجل حسم الصراع مع حامل اللقب في آخر موسمين فريق مانشستر سيتي والتتويج بصفة رسمية بلقب النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وجاء ذلك بعد نجاح فريق ليفربول في تحقيق الفوز المثير ظهر اليوم السبت على حساب ضيفه فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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وتقدم فريق بورنموث في النتيجة منذ الدقيقة التاسعة عبر مهاجمه كالوم ويلسون، مما تسبب في نشر حالة من القلق بين جماهير ليفربول، إلا أن الفريق تمكن من العودة بصورة تدريجية في المواجهة بعد نجاح النجم المصري محمد صلاح أولاً في تسجيل هدف التعادل، قبل أن يحسم النجم السنغالي ساديو ماني الأمور من خلال تسجيل الهدف الثاني.

ويعلم الجميع داخل إنجلترا أو حتى خارجها أن لقب البريميرليج في الموسم الحالي بات محسوماً لصالح فريق ليفربول منذ فترة طويلة، إلا أن الكل يبقى في انتظار التتويج الرسمي مع العلم بأن ليفربول قد رفع رصيده اليوم إلى 82 نقطة، فيما يجد فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني نفسه برصيد 57 نقطة.

وهو ما يعني أن الفارق بينهما قد وصل إلى 25 نقطة كاملة، ولكن مع بقاء مباراة مؤجلة لفريق مانشستر سيتي، إضافة إلى مباراة أخرى عن نفس هذه الجولة، علماً بأن اللقاء المؤجل سوف يكون أمام أرسنال، فيما مباراة هذه الجولة ستكون أمام مانشستر يونايتد، كما سيواجه خلال الشهر الجاري تشيلسي، أي أن اللقب قد يذهب إلى خزائن الريدز قبل نهاية شهر مارس بنسبة كبيرة.

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