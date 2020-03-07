فايلر يُشيد بالكرة المصرية بعد تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال

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قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتعليق على نجاح فريقه في التأهل بصفة رسمية اليوم السبت إلى الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المدير الفني رينيه فايلر خلاص تصريحات له في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم أنه يشعر بسعادة كبيرة لا مثيل لها على الإطلاق بعد الوصول بنجاح إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق صن داونز قدم مستوى مميزاً للغاية سواء في لقاء الذهاب أو حتى في لقاء الإياب، مؤكداً في الوقت ذاته أن لاعبي الأهلي قدموا كل ما عليهم ونجحوا بالتالي في إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

وشدد رينيه فايلر في حديثه على أن الفوز الذي حققه المارد الأحمر ذهاباً في القاهرة بثنائية نظيفة ساهم بشكل كبير في ضمان بطاقة العبور، وخاصة بعد التعادل في لقاء الإياب بهدف لمثله في نهاية المطاف.

وأضاف أيضاً أن أجواء الفرحة بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني سوف تستمر حتى نهاية اليوم، على أن يبدأ الجميع انطلاقاً من يوم غداً الأحد بالتركيز على التحديات القادمة سواء على المستوى المحلى أو خاصة على المستوى القاري.

وفي ختام تصريحاته، أوضح المدرب السويسري أنه سعيد للغاية على المستوى الشخصي بعد نجاح كلاً من الأهلي والزمالك في الوصول سوياً إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشدداً على أن ذلك النجاح لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية يعكس حالة التطور الواضحة التي وصلت لها الكرة المصرية في الوقت الراهن.

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