الخطيب يشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال

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حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الشكر والتهنئة إلى جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إضافة إلى كافة أعضاء الجهاز الفني وأيضاً جماهير الأهلي، بعد النجاح اليوم في التأهل بصفة رسمية إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تأهل المارد الأحمر اليوم عقب تعادله إيجابياً بهدف لمثله أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقيا في إياب الدور ربع النهائي، حيث استفاد من فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء في الأسبوع الماضي.

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ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي الرسالة بالكامل التي قالها الكابتن محمود الخطيب تعقيباً على ذلك التأهل إلى المربع الذهبي:

بذل الجهاز الفني واللاعبون مجهوداً كبيراً، مما يعكس الانضباط الفني والسلوكي خلال رحلة الفريق بجنوب إفريقيا، التأهل اليوم يُحمل الجميع مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة لمواصلة المشوار بقوة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

جماهير الأهلي الوفية لعبت دوراً كبيراً في حجز تذكرة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية، بعد مساندتها القوية للاعبين والجهاز الفني في مباراة الذهاب، التي استطاع خلالها الفريق تحقيق فوز مهم أسهم في هدف الصعود.

جماهير الأهلي كان لها الدور الأكبر في استنفار طاقة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهتي ربع النهائي، لتقديم هذا الأداء المتميز، فهم كلمة السر في تخطي عقبة بطل جنوب إفريقيا والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.

جماهير الأهلي تضرب المثل في الدعم والمساندة كعادتها، هم دائماً عند حسن الظن بهم في جميع المناسبات.

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