الأهلي والزمالك يصنعان التاريخ من جديد في دوري الأبطال لأول مرة منذ 2005 !

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تمكن كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك من صناعة التاريخ مجدداً على مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاح كلاهما سوياً في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وجاء تأهل فريق الأهلي عقب التغلب على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي، حيث فاز المارد الأحمر ذهاباً على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شيء، ثم اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الإياب خارج أرضه.

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ومن جانبه، تأهل فريق الزمالك عقب التغلب على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ذاته أيضاً، حيث فاز الفارس الأبيض ذهاباً على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يتعرض إلى الخسارة في لقاء الإياب خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شيء.

وتُعد هذه هي المرة الثانية في التاريخ التي ينجح فيها كلاً من القطبين الأهلي والزمالك في الوصول سوياً إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت المرة الأولى في عام 2005 وحينها التقى الطرفان سوياً في المربع الذهبي، ومن ثم تأهل الفريق الأهلاوي حينها وفاز باللقب في نهاية المطاف.

ويختلف الوضع تماماً هذه المرة مع ابتعاد كلاً من القطبين عن بعضهما في الدور نصف النهائي، حيث يواجه فريق الأهلي الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي، فيما يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وتبقى هناك احتمالية مشاهدة كلاسيكو كرة القدم المصرية في نهاية المطاف في حالة تأهل كلاهما إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ المسابقة.

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