أفضل مهاجم في العصر.. صحف إنجلترا تشيد بمحمد صلاح

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بعد وصوله للهدف الـ 70، بعد هدفه في بورنموث، بات اللاعب الدولي محمد صلاح قريبًا من الوصول لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

وسلطت الصحف البريطانية الضوء على صلاح بعد مشاركته في مباراته الـ 100 وهدفه التاريخي في شباك بورنموث:

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أفضل مهاجم في العصر الحديث

أشادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بمستوى محمد صلاح، مع “الريدز”، مشيرة إلى أن صلاح حظي بإشادة كبيرة خلال مسيرته مع ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن صلاح تفوق على العديد من النجوم التاريخيين في النادي منهم الأسطورة كيني داجليش، والنجم الويلزي أيان راش.

صلاح يحطم عظماء ليفربول

أما صحيفة “ميرور” البريطانية، أثنت على اللاعب محمد صلاح بعد وصوله إلى الهدف الـ70 في مباراته الـ100، مؤكدة أنه تفوق على العديد من أساطير النادي منهم كيني داجليش، وأيان راش، ولويس سواريز، وفرناندو توريس.

صلاح يسجل في “فريقه المفضل”

وفي صحيفة “ليفربول إيكو” المُقربة من ليفربول، وصفت بورنموث بالفريق المفضل عند محمد صلاح، حيث سجل في شباكه 8 أهداف في 6 مباريات، مشيرة إلى أن صلاح حقق إنجازًا غائبًا منذ مايكل أوين.