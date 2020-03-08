بعد مباراة صنداونز.. عبدالحفيظ يكشف عن إصابة الثلاثي ويوضح موقف رمضان صبحي

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صرح مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، عن الإصابات التي ضربت الفريق الأول للقلعة الحمراء بعد مواجهة نادي صنداونز الجنوب أفريقي.

وقد حسم النادي الأهلي تأهله للدور النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تجاوز نادي صنداونز الجنوب إفريقي ليصل إلى الربع نهائي بالتعادل بنتيجة هدف لكلاً الفريقين خلال مباراة الإياب بجنوب أفريقيا، والفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 2/ 0 في استاد القاهرة.

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أعلن كابتن سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات إذاعية له اليوم عبر إذاعة “أون سبورت” ، أن اللاعب جيرالدو يعاني من إصابة تتمثل في التواء في القدم، ولم يستطع اللاعب استكمال مباراة النادي الأهلي أمام نادي صنداونز.

وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته حيث أضاف أن اللاعب محمود متولي يعاني من حالة من الإجهاد بالعضلة الضامة، وفيما يخص اللاعب علي معلول فهو يعاني من الإجهاد بالعضلة الأمامية.

وأضاف كابتن سيد عبد الحفيظ أن إصابات الثلاثي تعد بسيطة، ولن تشكل أزمة للفريق الأول بالقلعة الحمراء، الذي من المقرر أن يلعق مباراة له يوم الأربعاء القادم بالدوري، وأكد أنه بالنسبة للأمور الفنية فيما يخص موقف اللاعبين الثلاثة من المباراة القادمة فإنه أمر يعود إلى المدير الفني “فايلر”.

موقف رمضان صبحي

أما بالنسبة لموقف اللاعب رمضان صبحي فقد أعلن كابتن سيد عبدالحفيظ، أن اللاعب قد تواصل معه عقب انتهاء مباراة نادي صنداونز، وأكد على جاهزيته للتواجد مع الفريق الأول للقلعة الحمراء، لا يوجد أي تعجل بشأن اللاعب رمضان صبحي.

وأوضح أن يوم الثلاثاء القادم يمكن أن يتواجد اللاعب رمضان صبحي مع الفريق الأول بشكل قوي، لكن النادي الأهلي لا يريد التعجل بعودة اللاعب رمضان صبحي، وأوضح أنه اخبر اللاعب لو شعر بأي آلام ولو كان آلم بسيط، يمكن أن ينتظر النادي للتأكد من سلامته بنسبة 100%.

وشدد عبدالحفيظ أن النادي الأهلي خلال الوقت الراهن لديه وقت كافي حتى مباراة نصف النهائي وبالتالي لا يوجد ما يجعلنا نخاطر باللاعب رمضان صبحى.

واختتم مدير الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته، بأنه ينتظر موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التظلم الخاص بعقوبات اللاعبين جونيور أجايي، وكهربا وياسر إبراهيم.

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