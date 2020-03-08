ملك أنفيلد وإنجاز أوين.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في ليلة المئوية

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احتفل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول بمباراته الـ 100 مع الريدز، وحقق ليفربول، الذي يحتاج الآن إلى 9 نقاط من أجل التتويج رسميا باللقب، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها صلاح:

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– كتابة التاريخ في 100 مباراة

أحرز صلاح الهدف رقم 70 له في 100 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، أكثر بـ7 أهداف من أي لاعب آخر في أول 100 مباراة.

– تكرار إنجاز أوين بعد 17 عامًا

سجل محمد صلاح 20 هدفا مع ليفربول هذا الموسم، ليصبح أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات لـ3 مواسم متتالية، بعد المهاجم الإنجليزي مايكل أوين، حيث سجل المصري 44 هدفا في أول مواسمه مع الريدز، ثم 27 هدفًا، و20 هدفًا في الموسم الحالي.

ويتخطى صلاح مايكل أوين بـ11 هدفًا، حيث سجل 91 هدفا في 143 مباراة، مقابل 80 هدفا في 143 مباراة لأوين.

ملك آنفيلد

أحرز محمد صلاح 59 هدفا خلال 65 مباراة مع ليفربول في آنفيلد، منذ انضمامه للفريق في موسم 2017-18.

– حدث استثنائي في بريميرليج:

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في شباك فريق واحد في 6 مباريات متتالية، بـ 8 أهداف خلال 6 مباريات أمام بورنموث.

– رابع الهدافين في تاريخ ليفربول

تجاوز صلاح 70 هدفا، مهاجم برشلونة الحالي لويس سواريز الذي سجل 69 هدفًا مع ليفربول، ليصبح رابع أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول.

– وصافة الهدافين في بريميرليج

يتمسك صلاح بحصد الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا حتى الآن ليتساوى مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، ويصبح على بعد هدف من مجاورة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وأوباميانج في صدارة الهدافين.

– المركز الـ18 لهدافي ليفربول على الإطلاق

يأتي صلاح في المركز الـ18 في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول على الإطلاق خلال جميع المسابقات برصيد 91 هدفا، ليقترب أكثر من الويلزي جون توشاك 96 هدفا، والإنجليزي كيفن كيجان 100 هدف.