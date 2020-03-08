تقرير.. عن أبرز ملامح تأهل الأهلي والزمالك لدور النصف نهائي بدوري أبطال إفريقيا

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حسم النادي الأهلي ونادي الزمالك دور النصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيهما نادي الترجي التونسي، ونادي صنداونز الجنوب إفريقي.

حجز النادي الأهلي بطاقة عبوره إلى دور الـ 4 بعد الفوز الذي حققه على نادي صنداونز الجنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين خلال مباريات الإياب والذهاب.

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كما واصل نادي الزمالك صحوته أمام نادي الترجي التونسي بعد أقصاه من البطولة الإفريقية، بعد فوزه عليه في مباراة السوبر الإفريقي، التي أقيمت بالدوحة العاصمة القطرية.

كما فاز نادي الزمالك خلال مباراة الذهاب بـ 3 أهداف مقابل هدف بموقعة الذهاب، التي أقيمت في القاهرة، قبل أن يفوز على نادي الترجي التونسي خلال مباراة الإياب بنتيجة غير كافية بهدف دون رد ليصبح مجموعة المبارتين 2/3.

أبرز ملامح صعود الأهلي والزمالك لدور النصف نهائي في دوري أبطال إفريقيا

ظهور متكرر

شهدت نسخة البطولة القارية خلال عام 2005 ظهور كلاً من النادي الأهلي ونادي الزمالك في دور النصف نهائي، حيث تقابل القطبين مرة أخرى خلال هذا الدور، حين انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 1/2، لصالح القلعة الحمراء، وقبل أن يفوز الزمالك في مباراة الإياب بنتيجة 0/2.

تخطي النادي الأهلي نادي الزمالك ووصل إلى الدور النهائي ليقابل نادي النجم الساحلي التونسي، حيث انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في سوسة بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز الأهلي بـ 3 أهداف دون رد.

بعد تلك النسخة من البطولة لم يظهر قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سوياً بدور النصف النهائي، ولكن تلك المرة 2020 سوف يتقابل الأهلي والزمالك في حالة وصولهما إلى المشهد الختامي من عمر المباراة خلال مباراة واحدة فقط.

خروج البطل الإفريقي

استطاع نادي الزمالك أن يقصي نادي الترجي التونسي خلال الموسم الراهن، حيث كانت البداية بالعاصمة القطرية الدوحة، حينما واجهت القلعة الحمراء نادي الترجي في لقاء مباراة السوبر الإفريقي.

وقد خاص نادي الزمالك مباراة السوبر باعتباره بطلاً للكونفدرالية، وفي المقابل لعب نادي الترجي التونسي باعتباره بطلاَ لدوري أبطال إفريقيا لينجح الزمالك في الفوز بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد فقط.

بعد مباراة السوبر الإفريقي فقد واجهت القلعة البيضاء الترجي التونسي ليصعد الزمالك إلى الدور التالي بعد إقصاء بطل آخر نسختين.

لقاء أبطال القارة الإفريقية

سوف يكون الزمالك حامل اخر نسخة بالكونفدرالية على موعد مع لقاء الأبطال، بعد الفوز على نهضة البركان المغربي.

وفي المقابل يعد نادي الرجاء حامل النسخة القبل الأخيرة بعد الفوز على النادي الكونغولي فيتا كلوب خلال المباراة النهائية.

يعد نادي الزمالك هو بطلاً للسوبر الإفريقي بالنسخة الأخيرة، وذلك بعد الفوز الذي حققه على نادي الترجي، في الوقت نفسه يعد نادي الرجاء هو بطل النسخة قبل الأخيرة على حساب نادي الزمالك.

باتريس كارتيرون وفريقه القديم

يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أن يتولى مهمة تدريب للزمالك، تجربة بالملاعب المغربية من خلال قيادة لنادي الرجاء البيضاوي.

استطاع باتريس كارتيرون خلال فترة تواجده بالعاصمة المغربية الدار البيضاء أن يحرز لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز الذي حققه على نادي الترجي بنتيجة 1/2.

ومن المتعين أن يعود باتريس كارتيرون لمواجهة فريقه الرجاء، حيث سوف تقام المباراة الأولى بالمغرب على أن يستضيف نادي الزمالك بطل أسود الأطلس خلال لقاء الإياب.

رد الاعتبار للنادي الأهلي

يسير النادي الأهلي خلال النسخة الراهنة من عمر البطولة الأفريقية بخطى ثابتة، بعد فوز القلعة الأحمر خلال لقاء الذهاب أمام نادي صنداونز بنتيجة 0/2، قبل أن يفرض نتيجة التعادل بهدف لكلاً الفريقين خلال مباراة الإياب.

شهدت النسخة السابقة من عمر البطولة الإفريقية خسارة تاريخية للنادي الأهلي على يد نادي صنداونز الجنوب إفريقي بـ 5 أهداف دون رد في لقاء الذهاب، قبل أن يرد خلال مباراة الإياب بهدف واحد دون رد.

كما تأهل النادي الأهلي على حساب نادي صنداونز خلال النسخة الراهنة من عمر البطولة الإفريقية يُعد رد اعتبار لصالح القلعة الحمراء، التي تسعى لتحقيق اللقب الـ 9 بعد التتويج خلال عام 2013 على حساب نادي أورلاندو الجنوب أفريقي.

تعادل أول

خلال النسخة الراهنة من عمر دوري أبطال أفريقيا لم يعرف نادي صنداونز الجنوب إفريقي أي نتيجة سوى الفوز بين جماهيره وعلى ملعبه قبل مواجهة النادي الأهلي.

لقت نادي صنداونز بـ”البرازيليون”، الذي خاض 6 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات كروية مقابل تعادل وحيد كان أمام النادي الأهلي.

واستطاع نادي صنداونز الجنوب إفريقي أن يحقق نتيجة تاريخية خلال الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على نادي كوت دور بطل سيشل بنتيجة 1/11.

خوان كارلوس جاريدو يظهر مجدداً بالبطولة الإفريقية

خلال النسخة الراهنة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020 سوف تشهد ظهور خوان كارلوس جاريدو الإسباني الذي يشغل المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي مجدداً أمام النادي الأهلي.

قد تواجد خوان كارلوس جاريدو مع نادي الوداد البيضاوي المغربي فقد قاد نادي النجم الساحلي في مرحلة المجموعات ليواجه النادي الأهلي مرتين، فاز خلال لقاء منهم بهدف دون رد، وتلقى خسارة بهدف وحيد من القلعة الحمراء.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن خوان كارلوس جاريدو قد قاد المهمة الفنية للنادي الأهلي خلال الموسم 2014/ 2015،حيث توّج الإسباني بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء على حساب نادي سيوي سبور الإيفواري.

استثناء الأهلي

لم تنجح الفرق التي تفوقت خلال مباراة الذهاب خلال مرحلة الدور الـ 8، في التفوق خلال مباريات الإياب باستثناء النادي الأهلي الذي تعادل مع نادي صنداونز الجنوب إفريقي.

في المقابل، فقد خسر النادي الزمالك أمام نادي الترجي بهدف دون رد، وهي نفس النتيجة أيضاً خلال مباراتي نادي النجم الساحلي في مواجهته مع نادي الوداد، وخلال مباراة نادي مازيمبي الكونغولي أثناء مواجهة نادي الرجاء المغربي.

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