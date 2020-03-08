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تم تحديد الأطراف الأربعة التي سوف تتقابل في الدور النصف نهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي شملت تأهل قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك لمواجهة كلا ً من نادي الوداد المغربي، ونادي الرجاء البيضاوي.

سوف يخرج النادي الأهلي ونادي الزمالك في نصف النهائي لمواجهة الوداد والرجاء خلال شهر مايو القادم على أن تقام مباراة الإياب في مصر خلال الشهر نفسه.

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صعد النادي الأهلي إلى دور الـ 4 بعد فوزه على نادي صنداونز الجنوب إفريقي بمجموعة 1/3 مجموع مباراتي الذهاب والعودة، كما تأهل نادي الزمالك بعد أن نجح في إقصاء الترجي بفوزه بنتيجة 2/3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

في مقابل هذا فقد تأهل نادي الوداد، والرجاء بنتيجة واحدة، وهي 1/2، على حساب كلاً من نادي النجم الساحلي التونسي، ونادي مازيمبي الكونغولي.

تصريحات الصحف المغربية عن مواجهتي الأهلي والوداد.. الزمالك والرجاء

أعلنت صحيفة البطولة المغربية أن نادي الوداد سوف يضرب موعداً مع النادي الأهلي بالدور النصف نهائي من البطولة الإفريقية، وأضافت الصحيفة المغربية إن نادي الوداد كان قريبًا من التسجيل بشباك نادي النجم خلال مباراة الإياب إلا أنه قد اقتنص بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي من أجل مواجهة النادي الأهلي الذي بدوره صعد على حساب نادي صنداونز الجنوب أفريقي.

صحيفة المنتخب: “هل تتذكرون آخر مواجهة بين الرجاء والزمالك؟”

استعرضت الصحيفة المغربية “المنتخب”، آخر مواجهة بين نادي الزمالك، وبين نادي الرجاء حيث جاءت بنسخة عام 2005 من بطولة دوري أبطال العرب.

وأضافت الصحيفة المغربية أن نادي الزمالك قد فاز خلال لقاء الذهاب، الذي أقيم على أرض نادي الرجاء بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن دور ثمن النهائي قبل أن ينجح نادي الرجاء المغربي بعد أن حقق الفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل.

وقد أكملت الصحيفة المغربية التصريح الخاص بها على مستوى دوري أبطال إفريقيا لعام 2002 فقد فاز الزمالك على نادي الرجاء بهدف دون رد خلال مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هيسيريس: “الرجاء يتصدى لـ عاصفة مازيمبي والوداد يفلت”

سلطت الصحيفة المغربية “هيسبريس” الضوء على تأهل الثنائي المغربي الوداد والرجاء البيضاوي ببطولة أبطال .

وأوضحت الصحيفة إن نادي الرجاء قد استطاع التصدي لعاصفة النادي المازيمبي ليعود من الكونغو بتأهل ثمين، كما تأهل نادي الوداد المغربي لتؤكد أنه قد أفلت من الخسارة على يد نادي النجم الساحلي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن نادي النجم الساحلي كان قريبًا من تحقيق التعادل بنتيجة المباراة أمام نادي الوداد لكن الفريق المغربي قد تمكن من اقتناص بطاقة التأهل.

هبة بريس: “موعد بين الوداد والأهلي”

أعلنت الصحيفة المغربية “هبة بريس”، إن نادي الوداد سوف يضرب موعداً أمام النادي الأهلي خلال نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة المغربية أن نادي الوداد قد استطاع العبور لدور الأربعة بعد تحقيق الفوز على نادي النجم الساحلي على الرغم من أن الأخير قد تفوق خلال مباراة الإياب بهدف دون رد.

وكشفت صحيفة “هبة بريس” أن موعد لقاء نادي الأهلي ونادي الوداد المغربي سوف تقام خلال المباراة الأولى التي من المقرر إقامتها في الدار البيضاء خلال الثاني من شهر مايو القادم لعام 2020 على أن تقام موقعة الإياب في الـ 9 من نفس الشهر في القاهرة.

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