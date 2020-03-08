بعد انتشار كورونا.. هل يلغي اتحاد الكرة مسابقة الدوري؟

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خوفا من تفشي المرض الذي أصيب به عدد كبير من المواطنين على مستوى العالم، وأدى إلى وفاة آخرين، فإن اتحادات الكرة على مستوى العالم قررت مواجهة فيروس كورونا بتأجيل المباريات، أو إقامتها دون جمهور، موجهًا ضربة موجعة لكرة القدم حول العالم.

بعد إعلان وزارة الصحة، اكتشاف حالة إصابة جديدة تخطت 45 حالة، بعد مخالطتهم سائحة تايوانية تحمل الجنسية الأمريكية على متن باخرة نيلية كانت متجهة من أسوان إلى الأقصر، أعلنت أجهزة الدولة حالة الاستعداد القصوى لأي إجراءات منها حظر التجمعات أو تجميد الأحداث الرياضية.

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وعقب تفشي الفيروس في مصر وزيادة حالات المصابين، أصبحت منافسات الدوري المصري مهددة في الموسم الحالي بالإيقاف، وأكد اتحاد الكرة أن جميع الخيارات واردة، خلال الفترة المقبلة، حرصًا على سلامة جميع أفراد المنظومة الكروية المصرية.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار، إن الاتحاد لم يتلقَ أي إخطارات بشأن تبعات اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين، مؤكدا الجاهزية الكاملة لأي مستجدات، وأن الاتحاد يراقب الوضع جيدًا.

وأضاف أن مسؤولي الاتحاد سيمتثلون في حالة صدور توصيات من الجهات المختصة، حرصًا على سلامة الجميع.

ولعل نادي أسوان من أكثر الأندية المهددة في الدوري، نظرًا لوجود مقره بالقرب من مكان اكتشاف الحالات المصابة بكورونا، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن ناديه سيمثل “رد فعل” في تلك الأزمة، وسيتخذ قراراته بناءً على موقف مصر، مضيفا: “تلقينا الخبر بالفعل، لكن لضيق الوقت لم نعقد أي اجتماعات حتى الآن”.

وأوضح أن الفريق كان في معسكر بالقاهرة منذ يوم 19 فبراير، مشيرا إلى أن من المقرر استمرار وجوده في القاهرة حتى 12 مارس الجاري، وإذا قررت الحكومة المصرية منح المدارس والجامعات في أسوان إجازة لأسبوعين أو 3 على سبيل المثال، بالتأكيد الأمر سيؤثر على مبارياتنا.

من جانبها أبدت الأندية المصرية، تقبلها للاحتمالات المطروحة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصريين، حتى لو وصلت لتأجيل مباريات المسابقة.

لا إجراءات استثنائية في مصر

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة تتابع على مدار الساعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد داخل البلاد: “لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات لحماية المصريين، والأمور مستقرة حتى الآن”.