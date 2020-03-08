بينهم صلاح.. المنتخب يعلن أسماء المحترفين المشاركين في معسكر مارس

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يستعد منتخب مصر لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، وأعلن المدير الفني للمنتخب حسام البدري، قائمة المحترفين التي ستنضم للمعسكر.

وضمت القائمة 4 لاعبين وهم محمد صلاح “ليفربول”، وأحمد حجازي “وست بورميتش”، ومحمود حسن تريزيجيه “أستون فيلا”، أحمد حسن كوكا “أولمبياكوس”.

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وسيجرى إرسال الاستدعاء الرسمي للأندية، خلال الفترة المقبلة، طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.