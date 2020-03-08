محمد صلاح يقترب من التربع على عرش هدافي ليفربول في البريميرليج على مر التاريخ

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بات النجم المصري محمد صلاح أقرب من أي وقت مضى من التربع على عرش ترتيب الهدافين لفريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تفوق على العديد من النجوم الكبار في السنوات القليلة الماضية.

ولم يُقدم فخر العرب محمد صلاح أفضل مستوياته مع فريق ليفربول في الموسم الحالي بسبب الإرهاق إضافة إلى الإصابات التي تعرض لها، وبالرغم من ذلك تمكن من الاستمرار عملية تسجيل الأهداف والتي كان آخرها يوم أمس السبت في شباك فريق بورنموث.

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ووصل صلاح بذلك الهدف الذي سجله يوم أمس إلى الهدف رقم 70 مع فريق الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إليه في عام 2017، وهو ما جعله بالتالي يتفوق على النجم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني حالياً الذي تمكن من تسجيل 69 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول في السابق.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فخر العرب قد تفوق أيضاً على النجم الإسباني السابق فيرناندو توريس، ولكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً من أجل التفوق على بقية النجوم الكبار السابقين، علماً أن صلاح بات في المركز الرابع حالياً على مستوى ترتيب الهدافين لفريق ليفربول في البريميرليج طوال تاريخه.

وإليكم الآن قائمة الهدافين الأربعة في صفوف فريق ليفربول على مدار تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

روبي فاولر، سجل مع ليفربول 128 هدفاً بداية من موسم 1993 / 1994 وحتى موسم 2001 / 2002 إضافة إلى موسم 2005 / 2006. ستيفن جيرارد، سجل مع ليفربول 121 هدفاً منذ نعومة أظافره حتى موسم 2015 / 2016. مايكل أوين، سجل مع ليفربول 118 هدفاً منذ بداية موسم 1996 / 1997 وحتى موسم 2005 / 2006. محمد صلاح، سجل مع ليفربول 70 هدفاً منذ بداية موسم 2017 / 2018 ولا يزال مستمراً حتى الآن.

ويُدرك محمد صلاح أن المشوار أمامه لا يزال طويلاً في عالم كرة القدم على المستوى العالي، حيث من الوارد أن يواصل فخر العرب التألق على نفس المستوى لمدة موسمين قادمين على أقل تقدير قبل وصوله إلى 30 عاماً.

وبناءً على ذلك، تبدو فرصة الفرعون المصري كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي له على المستوى الشخصي قبل نهاية مسيرته مع ليفربول من خلال التربع على عرش ترتيب الهدافين للنادي على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز طوال التاريخ، وهو الإنجاز الذي سوف يجعل اسمه خالداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في قلوب عشاق الريدز مدى الحياة بدون أدنى شك.

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