مصادر تؤكد احتمالية بقاء رونالدينهو 6 أشهر في سجن باراغواي لحين نهاية التحقيقات

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن احتمالية الإبقاء على النجم البرازيلي السابق رونالدينهو مقبوضاً عليه رفقة شقيقه في إحدى السجون داخل دولة الباراغواي لمدة 6 أشهر قادمة، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في قضية دخول كلاهما إلى البلاد بواسطة جوازات سفر مزورة.

وأكدت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن المدعي العام في باراغواي رفض تماماً يوم أمس السبت فكرة الإفراج عن رونالدينهو بصفة مؤقتة لحين انتهاء التحقيقات، وهو الرفض الذي يحدث لليوم الثاني على التوالي منذ اعتقال النجم البرازيلي السابق.

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وأشارت أيضاً إلى محامي رونالدينهو سوف يُحاول إخراج موكليه بواسطة الكفالة على أقل تقدير بعد استئناف سوف يتم تقديمه إلى المدعي العام لحين نهاية التحقيقات، حتى لا يظل رونالدينهو معتقلاً خلف القضبان بدون أن يتم إدانته بارتكاب جريمة التزوير.

وشددت الصحيفة على أن الإفراج بكفالة عن النجم البرازيلي السابق رونالدينهو رفقة شقيقه قد يبدو الأمر الأقرب للحدوث، ولكن في جميع الأحوال سوف تحرمه السلطات الحكومية في باراغواي من مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر كاملة لحين إصدار حكم نهائي ضده.

وأضافت أن رحلة الساحر رونالدينهو إلى باراغواي من أجل الترويج لإحدى الكتب الخاصة به قد تحولت إلى جحيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعدما استعمل جواز سفر مزور أثناء دخوله المطار مما دفع قوات الشرطة إلى اقتحام الجناح الخاص به في إحدى الفنادق والقبض عليه رفقة شقيقه.

وأوضحت الصحيفة أن النجم السابق رونالدينهو بدا متعاوناً بشكل كلي مع السلطات المحلية في باراغواي حتى الآن مثله مثل شقيقه، حيث أكد الشقيقان أن شخص ما قام بخداع كلاً منهما حتى يجدوا أنفسهم في هذه الورطة الكبرى التي لا يوجد مفر منها حتى هذه اللحظة.

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