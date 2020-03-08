الأهلي يُجري مراناً استشفائياً قبل العودة إلى القاهرة استعداداً لمواجهة سموحة

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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مراناً استشفائياً اليوم الأحد في دولة جنوب أفريقيا، وذلك قبل عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى هامش ذلك المران، طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي من لاعبيه بضرورة نسيان أجواء الفرحة العارمة التي عمت صفوف القلعة الحمراء، بعد النجاح في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وشدد أيضاً على ضرورة تركيز الجميع على التحديات الصعبة القادمة التي تنتظر المارد الأحمر، وخاصة في ظل المنافسة على 3 ألقاب تتمثل في مسابقة الدوري العام إضافة إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا وأيضاً مسابقة كأس مصر.

ولم يُشارك كلاً من الأنجولي جيرالدو إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي في مران اليوم، حيث حصل كلاهما على راحة سلبية بسبب حالة الإجهاد التي تعرض لها الثنائي بعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي يوم أمس السبت.

على صعيد متصل، اكتفى النجم محمد الشناوي إضافة إلى النجم التونسي علي معلول بالركض بشكل فردي حول ملعب التدريبات دون إجراء أي تدريبات جماعية رفقة بقية اللاعبين، من أجل تفادي تعرض أي منهما إلى الإصابة.

يُذكر أن فريق الشياطين الحمر سوف يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة في صباح يوم غداً الإثنين، بعدما عاد بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله من أمام مضيفه فريق صن داونز في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبناءً على هذه النتيجة، ضمن الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة القارية على أن يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي في المربع الذهبي، حيث تُقام مباراة الذهاب أولاً في دولة المغرب وتحديداً على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا مطلع شهر مايو القادم، على أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط لا غير في مصر على ملعب القاهرة الدولي.

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