تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ترغب جماهير القلعة الحمراء في كل مكان في معرفة موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نجاح المارد الأحمر في تخطي عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والوداد البيضاوي ذهاباً على ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا على أرض دولة المغرب في مطلع شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020، وذلك تحديداً إما يوم 1 أو 2 مايو، على أن تُقام مباراة الإياب في الأسبوع الذي يليه مباشرة من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي وذلك تحديداً إما يوم 7 أو 8 مايو.

Advertisements

ويواجه الفائز من هذه المباراة المنتظرة الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في المشهد الختامي لدوري أبطال إفريقيا، علماً بأن المباراة النهائية انطلاقاً من النسخة الحالية سوف تُقام من دور واحد وليس ذهاب وعودة مثلما كان الحال سابقاً.

إقرأ أيضاً: الأهلي يُجري مراناً استشفائياً قبل العودة إلى القاهرة استعداداً لمواجهة سموحة