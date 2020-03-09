إقامة مواجهتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال على استاد القاهرة 

Advertisements

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إن الوزارة تفاوض الشركة الإنجليزية المسؤولة عن صيانة استاد القاهرة؛ لتأجيل زراعة البذور الصيفية، لإقامة مباراتي الأهلي والزمالك في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا على الاستاد.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريًا خالصًا، مبشرا الجماهير بإقامة مباراتي الأهلي والزمالك ضد الوداد والرجاء على استاد القاهرة.

Advertisements

وسيلتقي نادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا في مصر، على أن تلعب مواجهتي الذهاب في المغرب.