بادجي: كهربا مقرب لي.. والأهلي الأقرب بدوري الأبطال

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قال مهاجم النادي الأهلي السنغالي أليو بادجي، إن النادي الأهلي كبير بشعبيته وتاريخه، معبرا عن فخره بهذه التجربة، مشيرا إلى أنه لا يزال يكون علاقات مع اللاعبين، مؤكدا أن الجميع يُشجعه ويساندنه: “لم أشعر بالغربة”.

وقال بادجي، إن ديانج وكهربا هما أقرب اللاعبين بالنسبة له، موضحا أن لاعبي الأهلي يتمتعون بأخلاق عالية ويتعاملون بشكل رائع مع اللاعبين الجدد.

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وتابع: “اخترت اللعب للأهلي لرغبتي في التواجد في هذا الكيان الكبير، خصوصا أنني أنتمي للقارة الأفريقية والجميع يعلم قيمة الأهلي وبطولاته وتاريخه”.

وأضاف بادجي أن التأهل خطوة كبيرة للتتويج باللقب، متابعا: “قدمنا مباراة جيدة أمام صن داونز على ملعبه ووسط جماهيره، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز لولا سوء الحظ الذي صادفنا”.

وأكد أن فرصة الأهلي كبيرة لحصد اللقب الأفريقي بنسبة لا تقل عن 70%، وكفة الأهلي هي الأرجح لحصد البطولة”.