الوداد البيضاوي يتسلح برقم قياسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

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يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يكون على موعد مع اختبار في غاية الصعوبة، وذلك خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام مضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ويرجع ذلك إلى الرقم القياسي الذي حققه فريق الوداد البيضاوي على أرضه ووسط جماهيره في ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا على مستوى مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتعرض الفريق المغربي إلى الخسارة في آخر 42 مباراة على التوالي.

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وتعود آخر خسارة لفريق الوداد البيضاوي على أرضه إلى عام 2016 وكانت حينها على يد فريق الأهلي، مما قد يُشكل عائقاً كبيراً أمام أبناء القلعة الحمراء قبل لقاء الإياب على ملعب القاهرة الدولي.

يُذكر أن فريق الأهلي كان قد أقصى فريق صن داونز الجنوب أفريقي من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري.

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