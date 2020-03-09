كلوب يُشيد بمحمد صلاح بعد وصوله إلى 70 هدف مع ليفربول في البريميرليج

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حرص الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي على الإشادة كثيراً بالنجم المصري محمد صلاح، بعد نجاح الأخير في الوصول إلى الهدف رقم 70 له مع فريق الريدز منذ إنتقاله إليه في عام 2017 على مستوى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد يورجن كلوب خلال تصريحات له للموقع الرسمي لنادي ليفربول أن محمد صلاح مهاجم من الطراز الرفيع ولم يكن حاجة لأن يثبت أي شيء لأي أحد على الإطلاق عطفاً على ما حققه في الموسمين الماضيين.

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وأشار أيضاً إلى أن فخر العرب يُعد واحداً من أفضل المهاجمين في تاريخ نادي ليفربول بدون أدنى شك، مؤكداً في الوقت ذاته أن تسجيل المزيد من الأهداف بالنسبة له سوف يُساعد الجميع على تذكر ذلك بشكل واضح في المستقبل.

وشدد كلوب في حديثه على أنه يشعر بسعادة لا مثيل لها لوجود محمد صلاح مع ليفربول في الوقت الراهن، موضحاً أن النجم السنغالي ساديو ماني لديه القدرة بدوره على فعل نفس الأشياء التي يفعلها صلاح وهو الأمر الذي سيكون في مصلحة الفريق في نهاية المطاف.

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