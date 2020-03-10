تعليق الدوري الإيطالي حتى 3 أبريل المقبل

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أكدت الحكومة الإيطالية، إيقاف دوري كرة القدم حتى 3 أبريل المقبل، جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حرصًا على عدم تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19” كوباء في البلاد، وذلك بعد تسجيل الآلاف من الفيروس القاتل خلال الفترة الماضية.

وأوضح جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة قررت تعليق كافة النشاطات في البلاد بما فيها الدوري الإيطالي، وذلك بداية اليوم الثلاثاء.

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وكانت الحكومة الإيطالية اتخذت عدة قرارات بينها تعليق الدراسة ومنع أي تجمعات إلى جانب حظر السفر منها وإليها مؤقتا، وذلك بعد بلغوغ عدد الإصابة إلى 10 آلاف شخص، وهو ما يعد رقما كبيرا.