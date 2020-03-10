عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية: كابتن محمود الخطيب عرض علي السفر لألمانيا

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قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، إنه دخل العناية المركزة وأجرى العديد من التحاليل والإشاعات والفحوصات للاطمئنان على حالته الصحية من أجل معرفة سبب الوعكة الصحية متمنيًا أن لا تعود مرة أخرى.

ووجه متعب، الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومسؤولي الإدارة، موضحًا أنه عرض عليه السفر إلى ألمانيا للعلاج، مضيفًا: “بشكر كل المسؤولين كابتن محمود الخطيب عرض علي السفر لألمانيا للعلاج مع طبيبه الخاص.. أشكر كل شخص تواصل معي من أجل الاطمئنان عليّ بالسؤال أثناء مرضي، المواقف الصعبة هي التي تظهر حب الناس، لم أتخيل كل هذا الحب والاهتمام”.