“أبطال أوروبا والدوري ومواعيد وقنوات نقل مباريات اليوم

Advertisements

ترجع مباريات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على أن يحل توتنهام الانجليزي ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، ويلتقي فالنسيا الإسباني مع فريق أتلانتا الايطالي.

بينما تستأنف مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع نظيره طلائع الجيش.

Advertisements

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال أوروبا

10:00- فالنسيا الإسباني x أتلانتا الايطالي

تقام المباراة على ملعب مستايا بدون جمهور، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

10:00- لايبزيج الألماني x توتنهام الإنجليزي

تقام المباراة على ملعب ريد بول آرينا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

09:00- إيبار x ريال سوسيداد

تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري المصري الممتاز

05:00- المقاولون العرب x طلائع الجيش

تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري، وتذاع عبر قناة On time Sport HD