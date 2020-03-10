اللجنة الأوليمبية تكشف حقيقة إيقاف النشاط الرياضي المحلي

Advertisements

نفى المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، إيقاف النشاط الرياضي المحلي لحين إشعار آخر، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وما تبعه من قرارات من وزارة الشباب والرياضة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لا صحة لتلك الأنباء.

وأضاف العريان في تصريحات صحفية، أن اللجنة لم تتحدث عن أي تأجيلات للمسابقات المحلية، مشددا على أن اللجنة الأولمبية لن تصدر بيان كما تردد بإيقاف النشاط الرياضي، مشيرًا إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات.

Advertisements

وأشار العريان إلى أنه كان هناك بطول للخماسي الحديث يشارك بها أكثر من 1500 مشارك تم إلغاؤها لأجل غير مسمى طبقا لقرار رئاسة الوزراء وحفاظا على سلامة اللاعبين.