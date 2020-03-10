موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 11/3/2020

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موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ليفربول وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ليفربول وأتلتيكو مدريد على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

ليفربول، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك في رصيده 82 نقطة من 29 مباراة.

أتلتيكو مدريد، المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، يمتلك في رصيده 45 نقطة من 27 مباراة.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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