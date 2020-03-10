ميدو يسخر من اتحاد الكرة بعد قرار منع الجماهير من حضور مباريات الدوري العام

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حرص النجم السابق أحمد حسام ميدو على السخرية من القرار الذي اتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وذلك بخصوص منع الجماهير المصرية من حضور مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وقام أحمد حسام ميدو بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال، الاتحاد المصري يعلن إقامة مباريات الدوري المصري بدون جماهير.

يُذكر أن الجماهير المصرية ممنوعة من حضور مباريات مسابقة الدوري العام منذ عدة سنوات ماضية، وتحديداً منذ عام 2011 عقب أحداث ثورة 25 يناير حيث اقتصر الحضور الجماهيري فقط على المباريات القارية للأندية المصرية المشاركة بصفة دائمة في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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