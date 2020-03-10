موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز الأربعاء 11/3/2020

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موعد مباراة الأهلي وسموحة، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الثامن عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وسموحة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وسموحة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، تنطلق مباراة الأهلي وسموحة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي وسموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 48 نقطة من 16 مباراة.

سموحة، المركز السابع، يمتلك في رصيده 24 نقطة من 17 مباراة.

وأخيراً إليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي.

خط الهجوم: أليو بادجي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

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