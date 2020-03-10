مصادر تنفي احتمالية تأجيل مباريات الدوري العام الخميس القادم رغم سوء الأحوال الجوية

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أوضح مصدر مقرب من الاتحاد المصري لكرة القدم موقف الأخير من إقامة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس المقبل، بالرغم من سوء الأحوال الجوية التي سوف تعيشها كافة أنحاء الجمهورية ذلك اليوم.

وأكد المصدر أن الاتحاد المصري لن يقوم بتأجيل أي مباراة من مباريات مسابقة الدوري العام المقرر إقامتها في يوم الخميس القادم، نظراً لأن حالة الطقس السيئة المتمثلة في الأمطار والسيول لن يكون لها الضرر الكبير على أراضي الملاعب التي تستضيف المباريات.

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وأشار أيضاً إلى أنه في حالة تم تأجيل المباريات بصفة رسمية فإن ذلك القرار سوف يأتي من حكام هذه المباريات وليس من طرف اتحاد الكرة، وذلك في حالة رأى الحكم أن أرضية الملعب غير صالحة تماماً لكي تُلعب عليها مباراة كرة قدم في الأحوال الجوية السيئة.

يُذكر أن يوم الخميس القادم سوف يشهد إقامة 4 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي فريق الزمالك مع الاتحاد السكندري، فيما يلتقي فريق طلائع الجيش مع اف سي مصر، كما يلتقي فريق حرس الحدود مع المصري البورسعيدي، بينما يلتقي فريق مصر المقاصة مع أسوان.

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