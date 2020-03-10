كوكا يخضع للفحص الطبي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

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بدأت نادي ولفرهامبتون البريطاني خلال الوقت الراهن بمحادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من أجل تأجيل مباراة النادي البريطاني أمام نادي أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الدوري الأوروبي بسبب وجود شبهة في إصابة رئيس النادي اليوناني بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت صحيفة “التليجراف” أن العاملين في نادي أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه اللاعب الدولي أحمد حسن الشهير بـ “كوكا”، وهو مهاجم منتخب مصر يخضعون خلال الوقت الراهن لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية بعد مخالطتهم لرئيس النادي اليوناني، الذي تأكدت خلال الوقت الحالي إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما زيارته الأخيرة للفريق خلال الأسبوع الحالي.

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سبق لمالك نادي أولمبياكوس ونادي نوتنجهام البريطاني إيفانجلوس ماريناكيس، أثناء زيارته أن قام بمصافحة كافة لاعبي الفريق مما يعني وجود شبهة بإصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد الذي يضم اللاعب “كوكا”.

وخلال الوقت الراهن فقد صرح المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري باستدعاء اللاعب أحمد حسن “كوكا” للانضمام لمعسكر المنتخب المقرر عقده خلال مارس الراهن 2020 استعداداً لخوض مواجهتي منتخب توجو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامته في الكاميرون.

الإعلان عن قائمة المحترفين لمنتخب مصر لمواجهتي توجو

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم تحت قيادة الكابتن حسام البدري، عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة القادم، في إطار استعدادات المنتخب لمواجهة توجو يومي 26، 29 من شهر مارس الراهن في إطار منافسات الجولة الـ 3، والـ 4 من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

قائمة المنتخب المصري

شملت قائمة المنتخب المصري الأول 4 لاعبين هم محترفين، وهم:

أحمد حجازي، المحترف في نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. اللاعب الدولي محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي. اللاعب أحمد حسن كوكا، لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني. محمود حسن تريزيجيه، المحترف في نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وقد أرسل مدير المنتخب الوطني محمد بركات من أجل الاستدعاء الرسمي إلى الأندية من أجل ضم هؤلاء اللاعبين المحترفين تبعاً للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى معسكر المنتخب المصري يوم 23 من شهر مارس الجاري، وهو موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل 3 أيام فقط من مباراة منتخب توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط مع أنديتهم الأجنبية.

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