قائمة الأهلي تعرف غيابات مؤثرة قبل مواجهة سموحة في الدوري العام

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الثلاثاء عن قائمة الأهلي، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعرفت قائمة الأهلي غياب بعض الأسماء الهامة سواء لأسباب فنية أو بسبب الإيقاف أو حتى بسبب الإصابة، حيث تمثلت الغيابات على النحو التالي: جيرالدو / جونيور أجايي / رمضان صبحي / ياسر إبراهيم / شريف إكرامي / محمود متولي.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / مصطفى شوبير / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / محمود وحيد / أيمن أشرف / أحمد فتحي.

خط الوسط: وليد سليمان / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / عربي بدر / حسام عاشور.

خط الهجوم: أليو بادجي / مروان محسن.

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