فاردي يُغرد بعيداً عن صلاح ويُشعل الصراع على جائزة هداف البريميرليج

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اشتعل الصراع بشكل قوي للغاية مطلع الأسبوع الحالي على صدارة ترتيب الهدافين في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتزع النجم الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي مركز الصدارة.

وتمكن جيمي فاردي من تسجيل هدفين لمصلحة فريقه ليستر سيتي في مساء يوم أمس الإثنين في شباك فريق أستون فيلا، وذلك على هامش آخر مباريات الأسبوع التاسع والعشرين في إطار مسابقة البريميرليج.

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وبناءً على ذلك، رفع فاردي رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري إلى 19 هدفاً متفوقاً على الجميع وفي مقدمتهم بصفة خاصة النجم المصري محمد صلاح الذي فاز بجائزة الهداف في آخر موسمين على التوالي، حتى وإن كان الموسم الماضي بالشراكة مع النجم السنغالي ساديو ماني إضافة إلى النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وإليكم الآن ترتيب الهدافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة:

الإنجليزي جيمي فاردي، ليستر سيتي / سجل 19 هدفاً. الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال / سجل 17 هدفاً. المصري محمد صلاح، ليفربول / سجل 16 هدفاً. الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي / سجل 16 هدفاً. الإنجليزي داني إنجز، ساوثهامبتون / سجل 15 هدفاً.

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