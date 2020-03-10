فيروس كورونا يصل إلى أنفيلد رود قبل مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد !

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لا يزال فيروس كورونا يُمثل الهاجس الأكبر في كافة أنحاء العالم في الوقت الراهن على كافة المستويات بصفة عامة دون أي استثناء على الإطلاق، وبات عالم كرة القدم متضرراً بشكل لا مثيل له على الإطلاق من ذلك الفيروس القاتل.

ولا تزال بريطانيا بالكامل في المرحلة الأولى من مراحل انتشار فيروس كورونا مثلها مثل مصر على سبيل المثال، وبالرغم من ذلك إلا أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قررت اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة خلال المباراة المنتظرة القادمة أمام فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وتُقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب أنفيلد رود، مما جعل النادي الإنجليزي ينشر بعض النصائح الطبية بناءً على تعليمات الجهاز الطبي لكافة الجماهير التي ستكون حاضرة في المدرجات.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي أن كل جزء في ملعب أنفيلد رود سوف يحتوي على معقم خاص باليدين، وإضافة إلى ذلك سوف تتوفر أيضاً المضادات اللازمة للبكتيريا في مختلف دورات المياه في الملعب.

وأشار أيضاً إلى أن ملعب أنفيلد رود سوف تتوفر به ملصقات بها إرشادات في غاية الأهمية من أجل ضمان السلامة العامة لكافة الجماهير الحاضرة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة حرص كل مشجع على الحفاظ على نظافته الشخصية من أجل ضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ليفربول أن تعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتمثلة بعدم وجود مصافحة بين لاعبي الفريقين أو طاقم تحكيم المباراة، سوف يتم تطبيقها يوم غداً الأربعاء في ملعب أنفيلد رود.

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