6 تغييرات.. فايلر ينتهي من تشكيل “الأهلي” أمام “سموحة”

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انتهى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، من التشكيل الأخير لخوض مباراة سموحة خلال الأسبوع الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، جاء ذلك بعدما قرر إجراء 6 تغييرات، حيث سوف يشهد الجانب الدفاعي 3 تغييرات خلال الدفع بمحمود وحيد بدلا عن التونسي علي معلول والذي يغيب عن القائمة، وأيمن أشرف بدلا عن ياسر إبراهيم ومشاركة محمد هاني بدلا عن أحمد فتحي.

واستقر فايلر، على أن يضم خط الوسط الهجومي، حسين الشحات بدلا عن جونيور أجايي ومحمد مجدي “أفشة” بدلا عن محمود متولي، وأحمد الشيخ بدلا عن الأنجولي جيرالدو.

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ومن المقرر أن يلعب الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – محمد مجدي “أفشة” – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: أليو بادجي.

وتصدر الأهلي، الترتيب بالعلامة الكاملة بـ48 نقطة بعدما حقق الفريق الأحمر 16 فوزًا، في المقابل يتواجد سموحة في الترتيب السابع برصيد 24 نقطة.