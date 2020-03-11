“الدوري الإنجليزي” يقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال بسبب “كورونا”

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن تأجيل مباراة مانشستر سيتي وآرسنال المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ28، جاء ذلك القرار على خلفية اتباع عدد من الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل إصابة مالك نادي أولمبياكوس اليوناني ونوتنجهام فورست إيفانجيلوس ماريناكيس بالفيروس.

وأكد نادي مانشستر سيتي، في بيان عنه عبر موقعه الرسمي: “تأجلت مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي كإجراء وقائي وفقًا لنصائح طبية..وذلك القرار بسبب تعامل رئيس نادي أولمبياكوس مع عدد من العاملين داخل آرسنال.. النصائح الطبية التي حصلنا عليها حول الاحتمال التعرض لهذا الفيروس قليل للغاية، اللاعبون سيظلون في منازلهم لمدة أسبوعين حيث كان أربعة أشخاص من العاملين في آرسنال يجلسون بالقرب من رئيس نادي أولمبياكوس حيث سيظلون أيضًا في المنزل لمدة أسبوعين”.

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين ويحتل الترتيب الثاني في جدول الترتيب برصيد 57 بفارق 25 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب، كما يبحث ليفربول عن الفوز في مباراتين من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي حيث سيواجه “الريدز” منافسه إيفرتون مساء الإثنين المقبل في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي ثم مواجهة كريستال بالاس في 21 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة في إنجلترا أعلنت يوم الإثنين الماضي أنها لا ترى أي مبرر لتأجيل أو إلغاء الأحداث الرياضية في هذه الفترة.