التشكيل المتوقع للقاء ليفربول مع أتلتيكو مدريد اليوم

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يستضيف ملعب آنفيلد، اليوم، في تمام العاشرة مساء، مباراة بين فريقي ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على أن تأتي تلك المباراة بعد مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو قد انتهت لصالح أتليتكو مدريد بهدف دون رد.

وتتميز تلك المباراة باستعادة يورجن كلوب مدرب ليفربول خدمات قائد الفريق جوردان هندرسون، الذي تعرض لإصابة مؤخرًا ابعدته عن المشاركة في مباريات الريدز الأخيرة، إلى جانب

تأكيد المدرب الألماني جاهزية آندي روبيرتسون للمشاركة ضد الروخيبلانكوس، بينما تأكد غياب البرازيلي أليسون بيكر على أن يحرس أدريان عرين الريدز، كما أنه من المتوقع تواجد كيران تريبير في المباراة، إلى جانب جاهزية جواو فيليكس.

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تشكيل ليفربول خلال المباراة المقبلة:

– حراسة المرمى: أدريان

– الدفاع: آندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد

– الوسط: فينالدوم – جوردان هندرسون – فابينيو

– الهجوم: سايو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

– حراسة المرمى: يان أوبلاك

– الدفاع: رينان لودي – فيليبي – ميلينكوفيتش سافيتش – كيران تريبيير

– الوسط: كوكي – ساؤول – توماس بارتي – كوريرا

– الهجوم: جواو فيليكس – دييجو كوستا