“الأهلي” يوضح الموقف الصحي للاعبيه المصابين

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أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن اللاعب الأنجولي جيرالدو سوف يغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن أسبوعين بسبب تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مباراة صنداونز جنوب الإفريقي، مشيرًا إلى أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي والعلاجي، من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعيه، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية.

وأضاف الجهاز، في بيان عنه، أن اللاعب حمدي فتحي، ينفذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيلي الذي حدده له الخبير الألماني هيرمان ماير، الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، موضحا أنه خضع لجراحة في غضروف الركبة بعد تعرضه لقطع خلال انتضمامه لصفوف المنتخب الوطني، ويجري جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة، والمشي حول ملعب التتش، تحت إشراف ومتابعة من الجهاز الطبي بالنادي.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي مباراة مساء اليوم، ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري.