اتحاد الكرة يؤجل رسمياً مباريات الدوري العام غداً الخميس لسوء الأحوال الجوية

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الأربعاء تأجيل كافة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي كان من المقرر إقامتها يوم غداً الخميس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان يوم غداً الخميس سوف يشهد إقامة 4 مباريات مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر في مسابقة الدوري العام، ويأتي في مقدمتها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي كانت ستُقام في مدينة الإسكندرية.

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ومن جانبه، أكد حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عبر الحساب الرسمي للأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن اللجنة قامت بتحديد المواعيد الجديدة لهذه المباريات المؤجلة التي كانت ستُقام يوم غداً الخميس.

وأشار أيضاً إلى أن اتحاد الكرة لن يُعلن عن المواعيد الجديدة للمباريات الأربعة إلا بعد الحصول أولاً على الموافقة من طرف الجهات الأمنية، نظراً لكونها صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بمواعيد وأماكن إقامة مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى كافة الأنشطة الرياضية الأخرى.

ومن المتوقع أن تشهد مصر انطلاقاً من يوم غداً الخميس وحتى يوم الجمعة المقبل حالة طقس سيئة لا مثيل لها على الإطلاق، حيث شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سقوط أمطار غزيرة على كافة المناطق تصل إلى حد السيول وخاصة في السواحل الشمالية.

يُذكر أن الحكومة المصرية قد أصدرت قرارات عاجلة اليوم بمنح كافة العاملين في الدولة عطلة رسمية يوم غداً الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، علماً بأن ذلك القرار قد سبقه قرار آخر يوم أمس الأربعاء الذي تمثل في تعليق الدراسة بالجامعات أو حتى المدارس.

وهي القرارات التي جعلت تأجيل مباريات الدوري العام أمراً متوقعاً بنسبة كبيرة، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين ليس فقط على أرضية الملعب وإنما حتى في الطرقات قبل الذهاب إلى ملعب المباراة.

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